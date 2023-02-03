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Байден отказался сбивать китайский "шар-шпион"

22:55
  • пятница
  • 03 февраля 2023

Власти США боятся последствий для своего населения

Президент США Джо Байден поддерживает позиция американского Министерства обороны в том, что вариант сбить китайский аэростат, оказавшийся в воздушном пространстве США нецелесообразен. Об этом в пятницу, 3 февраля, рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

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Чиновница уточнила, что Байден "попросил военных представить ему варианты" возможных действий в отношении аэростата. Глава Пентагона Ллойд Остин, председатель Комитета начальников штабов Марк Милли, а также руководитель Северного командования Вооруженных сил США рекомендовали "не предпринимать действия ввиду риска безопасности для людей на земле".

Поскольку безопасность граждан является для Байдена приоритетом, американский лидер поддержал позицию военных, отметила Жан-Пьер. При этом компетентные органы и службы внимательно следят за китайским аэростатом и рассматривают все возможные варианты.

Представитель Белого дома подтвердила, что в связи с этим инцидентом было принято решение отложить визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. Хотя Пекин официально выразил сожаление по поводу случившегося, "нахождение этого шара в нашем воздушном пространстве является явным нарушением нашего суверенитета, а также международного права", а это неприемлемо, цитирует заявление Жан-Пьер ТАСС.

В Пентагоне уже несколько дней следят за высотным аэростатом, который летает над территорией США. Военные называют его китайским зондом, который прилетел со стороны Алеутских островов через Канаду.

Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин возмутилась тем, что Пентагон до сих пор не сбил шар, и обвинила администрацию президента в несостоятельности. Минобороны США заверило, что приняло меры для защиты от сбора конфиденциальной информации, однако назвало невозможным уничтожение аэростата из-за риска для людей.

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