Минобороны показало работу РСЗО "Торнадо-С" в зоне спецоперации

Все цели поражены

В ходе спецоперации по врагу бьют реактивные системы залпового огня "Торнадо-С" Западного военного округа. Кадры ювелирной работы боевых расчётов публикует Минобороны.

Как отмечают сами артиллеристы, расстояние никак не влияет на точность попадания. Выпущенный реактивный снаряд управляемый. Наведение идёт через спутниковые системы.

За нашими РСЗО постоянно ведёт охоту противник, поэтому бойцы никогда не работают на одной позиции дважды, сообщает "ТВ Центр".

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