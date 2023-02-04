Названы имена новых героев спецоперации

Бойцы самоотверженно сражаются за мир в Донбассе

В Минобороны рассказали о героях, защищающих Донбасс в ходе специальной военной операции.

Старший прапорщик Александр Богатырёв, несмотря на начавшийся артобстрел украинских националистов, скрытно провел нашу тыловую колонну до замаскированного склада, доставив на передовую боеприпасы. А потом отправился на выручку товарищам, которые были атакованы танками противника. Богатырёв эвакуировал экипаж из подбитой БМП и вынес с поля боя тяжелораненого военнослужащего.

Батарея старшины Андрея Мотова, механика-водителя гаубичного самоходно-артиллерийского взвода в ходе наступления наших войск попала под огонь противника. Один из вражеских снарядов угодил в блиндаж опорного пункта. Под непрекращающимся обстрелом ВСУ Андрей на своей машине сумел освободить выход из разрушенного укрытия и спас получивших ранения сослуживцев, сообщает "ТВ Центр".

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