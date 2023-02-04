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Заторы на дорогах и гололёд: Крым засыпало снегом

10:47
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Объявлено штормовое предупреждение

Непогода бушует на юге России. В Сочи выпал крупный град, его сменили снежные заряды. Кадры очевидцы тут же выложили в соцсети. В городе объявлено штормовое предупреждение. Сильный ветер и мощный снегопад отмечены в прибрежной зоне курорта и в горах. На высоте более полутора тысяч метров лавиноопасно.

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Ухудшилась погода и в Крыму - засыпало Симферополь. Внезапный снегопад вызвал заторы на дорогах и гололёд, сообщает "ТВ Центр".

Скользко в столице Татарстана.  В вечерний час пик на Кировской дамбе произошло массовое ДТП. Столкнулись шесть автомобилей. Один человек пострадал. Перешеек встал в пробках. Было блокировано движение трамваев.  

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