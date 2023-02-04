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Чили охватили лесные пожары

10:02
  • суббота
  • 04 февраля 2023

В стране сильная засуха

В Чили идёт борьба с лесными пожарами. За сутки жертвами огня стали 13 человек. Зафиксированы более двухсот очагов возгорания и только четверть из них удалось взять под контроль.

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В пострадавших районах идёт эвакуация населения. Уничтожены сто домов. Горят пастбища. Причина разгула огненной стихии -  аномальная засуха, сообщает "ТВ Центр".

Температура воздуха не опускается ниже плюс 40 градусов. В двух регионах страны объявлено чрезвычайное положение. На тушение брошены дополнительные силы пожарных.

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