ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Евросоюз пока не готов принять Украину в свои ряды

10:33
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Об этом заявила глава Еврокомиссии

Вступление Украины в Евросоюз будет зависеть от её успехов в подготовке к этому шагу. Об этом по итогам саммита ЕС - Украина, который прошёл в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Пентагон объявил о военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов

Несмотря на стремление Зеленского ускорить процесс, Брюссель пока оценивает уровень подготовки Украины к членству в объединении, как ранний.

 Сейчас невозможно получить и разрешение от всех 27 стран Евросоюза. В  ЕС нет единства мнений. Зато на обещания оказать новую военную поддержку Киеву еврочиновники не скупились, равно как и на антироссийские санкции, а также на использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киеву будет выделено 25 миллионов евро для разминирования территорий. Ожидается, что десятый пакет рестрикций против Москвы будет одобрен до конца февраля, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Cаммит ЕС – Украина в Киеве
Cаммит ЕС – Украина в Киеве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.