Евросоюз пока не готов принять Украину в свои ряды

Об этом заявила глава Еврокомиссии

Вступление Украины в Евросоюз будет зависеть от её успехов в подготовке к этому шагу. Об этом по итогам саммита ЕС - Украина, который прошёл в Киеве, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Несмотря на стремление Зеленского ускорить процесс, Брюссель пока оценивает уровень подготовки Украины к членству в объединении, как ранний.

Сейчас невозможно получить и разрешение от всех 27 стран Евросоюза. В ЕС нет единства мнений. Зато на обещания оказать новую военную поддержку Киеву еврочиновники не скупились, равно как и на антироссийские санкции, а также на использование замороженных российских активов для восстановления Украины.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Киеву будет выделено 25 миллионов евро для разминирования территорий. Ожидается, что десятый пакет рестрикций против Москвы будет одобрен до конца февраля, сообщает "ТВ Центр".

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