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ВСУ нанесли удар по промышленному объекту под Белгородом

10:14
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Начался пожар

ВСУ нанесли удар по гражданскому промышленному объекту в Борисовке Белгородской области. Как сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на месте начался пожар, он уже локализован.

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Пострадавших нет, все сотрудники были оперативно эвакуированы. Власти предпринимают всё, чтобы ущерб был минимальный.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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