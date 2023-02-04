ВСУ нанесли удар по промышленному объекту под Белгородом

Начался пожар

ВСУ нанесли удар по гражданскому промышленному объекту в Борисовке Белгородской области. Как сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на месте начался пожар, он уже локализован.

Пострадавших нет, все сотрудники были оперативно эвакуированы. Власти предпринимают всё, чтобы ущерб был минимальный.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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