Собянин рассказал о работе социальных координаторов в больницах

Они помогают пациентам

Московские власти расширяют проект "Социальная помощь в больницах". Чуть более чем за год с его помощью удалось решить проблемы 25 тысяч пациентов, написал на своём сайте Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в столичные стационары приходят психологи и социальные координаторы. Именно они связываются с родственниками, если пациент не может позвонить сам.

Они же помогают восстановить документы в случае их потери, решают проблему с домашними животными, которые остались без присмотра, сообщает "ТВ Центр".

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