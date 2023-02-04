Москвичей пригласили на выставку миниатюрных животных

Представлены тысячи домашних питомцев
В Москве проходит традиционная выставка самых миниатюрных домашних питомцев "ЗооПалитра". Главный критерий для участия - небольшой размер. Перед посетителями более тысячи конкурсантов, от грызунов до рептилий.
Разные породы морских свинок, одни из самых необычных - бесшёрстные скинни. Декоративные крысы и мыши, хомяки. Есть и экзотические обитатели - чилийские белки, австралийские ящерицы.
Но и любителям кошек тоже есть на кого посмотреть, с недавних пор на выставке появилась и такая секция. Приятные эмоции от общения с пушистыми и не очень питомцами гарантированы всем посетителям, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"