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Москвичей пригласили на выставку миниатюрных животных

13:12
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Представлены тысячи домашних питомцев

В Москве проходит традиционная выставка самых миниатюрных домашних питомцев "ЗооПалитра". Главный критерий для участия - небольшой размер. Перед посетителями более тысячи конкурсантов, от грызунов до рептилий.

Разные породы морских свинок, одни из самых необычных - бесшёрстные скинни. Декоративные крысы и мыши, хомяки. Есть и экзотические обитатели - чилийские белки, австралийские ящерицы.

Но и любителям кошек тоже есть на кого посмотреть, с недавних пор на выставке появилась и такая секция. Приятные эмоции от общения с пушистыми и не очень питомцами гарантированы всем посетителям, сообщает "ТВ Центр".

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