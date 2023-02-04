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На склонах камчатского вулкана прошла тренировка спасателей МЧС

12:52
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Отработано спасение туристов

На склоне вулкана Козельский на Камчатке спасатели провели тренировочную эвакуацию. Шум винтов заглушает все звуки, человеческую речь - не разобрать: идёт тренировка.

Снега в горах много, желающих активно отдохнуть только с начала года зарегистрировано уже более 6шести тысяч. Спасателям нередко приходится вызволять туристов из расщелин, а из-за резкого перепада температур и из-под лавин.

Сергей Марков, врио начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю: "Мы десантировались в снаряжении, в кошках, с ледорубами. То есть мы отрабатывали действия спасателей при определённой работе. Потому что она достаточно опасная и сложная".

МЧС очень настоятельно рекомендует быть предельно бдительными, регистрировать свой поход и кататься только на разрешённых трассах.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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