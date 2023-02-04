США впервые передали Украине конфискованные у России активы

Это нарушает международные законы
Вашингтон продолжает оказывать давление на Москву незаконными способами. Генпрокуратура США впервые объявила о передаче Украине активов, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева. Их планируют направить в виде помощи Украине, как и ракеты большой дальности для "Хаймарс".
Что касается запроса Украины на истребители, в Британии Киеву категорически отказали.
Риши Сунак, премьер-министр Великобритании: "Вы должны понимать, что реактивные самолеты это очень сложное оборудование, которое требует месяцев обучения, если ни лет. Наши желание и цель лишь в том, что бы не просто отдать им что-то. Нужно убедиться, что они смогут этим пользоваться".
Но вошедших во вкус украинских чиновников уже не остановить: они не просто просят - требуют. "В Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот тоже. В Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота", - заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник.
Елена Макарова, "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"