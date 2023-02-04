США впервые передали Украине конфискованные у России активы

Это нарушает международные законы

Вашингтон продолжает оказывать давление на Москву незаконными способами. Генпрокуратура США впервые объявила о передаче Украине активов, конфискованных у российского бизнесмена Константина Малофеева. Их планируют направить в виде помощи Украине, как и ракеты большой дальности для "Хаймарс".

Что касается запроса Украины на истребители, в Британии Киеву категорически отказали.

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании: "Вы должны понимать, что реактивные самолеты это очень сложное оборудование, которое требует месяцев обучения, если ни лет. Наши желание и цель лишь в том, что бы не просто отдать им что-то. Нужно убедиться, что они смогут этим пользоваться".

Но вошедших во вкус украинских чиновников уже не остановить: они не просто просят - требуют. "В Украине должна быть создана не только авиация, но и военно-морской флот тоже. В Германии есть очень много возможностей для оснащения украинского флота", - заявил замглавы МИД Украины Андрей Мельник.

Елена Макарова, "ТВ Центр".

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