После сложных переговоров с Украины вернулись 63 российских военнослужащих

С обменом помогло руководство ОАЭ

После сложных переговоров домой с Украины вернулись 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. Все освобождённые из плена военные находятся на территории России.

Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Известно, что в группу освобождённых военных вошли лица "чувствительной категории", добавили в Минобороны.

Нынешний обмен состоялся благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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