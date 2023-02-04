ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

После сложных переговоров с Украины вернулись 63 российских военнослужащих

11:23
  • суббота
  • 04 февраля 2023

С обменом помогло руководство ОАЭ

После сложных переговоров домой с Украины вернулись 63 российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны России. Все освобождённые из плена военные находятся на территории России.

В ДНР сообщили о новом обмене пленными между Россией и Украиной
Лавров напомнил главе МККК про нарушения Киевом прав военнопленных

Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Известно, что в группу освобождённых военных вошли лица "чувствительной категории", добавили в Минобороны.

Нынешний обмен состоялся благодаря посредничеству руководства Объединенных Арабских Эмиратов.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.