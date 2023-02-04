Медведев предупредил Украину о последствиях ударов по Крыму

Ответ России будет жёстким

В случае ударов по Крыму Россия даст жёсткий ответ: запылает вся Украина. Об этом предупредил киевские власти зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в письменном интервью журналистке Надане Фридрихсон.

"Никаких переговоров в этом случае не будет, будут только удары возмездия. Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина", - отметил политик.

При этом он ещё раз предупредил Киев, что ответ России может быть любым. Москва, по словам Медведева, не ставит перед собой никаких ограничений, и в зависимости от характера угроз готова применять все виды оружия.

Могу вас заверить: ответ будет быстрым, жёстким и убедительным.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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