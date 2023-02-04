Собянин: Для нового поколения поездов метро прорабатывается возможность беспилотного управления

Такие составы появятся в 2026 году

В 2026 году в московском метро появятся автономные беспилотные поезда. О разработке таких составов у себя на странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр также сообщил, что сейчас идёт работа над созданием перспективного поезда нового поколения. Он вместит больше пассажиров, его двери будут рекордно широкими, а внутри станет ещё тише и комфортнее.

Что касается нововведений этого года, то уже совсем скоро в метро появятся около 300 новейших вагонов "Москва-2020". Это современные и технологичные составы российского производства. Всего в течение трёх лет город закупит для метро более 800 таких вагонов.

В следующем году пассажиров подземки ждут новые интерьеры поездов, современные зарядные устройства в вагонах, больше удобств для маломобильных граждан.

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