Москва продолжает помогать Донецку восстанавливать инфраструктуру

В город направляются дополнительные бригады

Власти Москвы выделили дополнительные аварийные бригады Донецку. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщил Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что все рабочие едут в Донецк добровольно. Там они прокладывают новые сети, бурят скважины, прокладывают водоводы и участвуют в других важных работах по восстановлению столицы ДНР.

"Буквально вчера мы встречались с Денисом Пушилиным. Попросил ему выделить дополнительные бригады аварийные, которые бы работали в Донецке, поддерживая систему", - сказал Собянин.

Он рассказал, что удалось сделать прошлым летом. Восстановлены объекты соцкультбыта, школы и детские сады, больницы, поликлиники. Главные работы связаны с дорожной инфраструктурой, дорогами и коммуникациями,

"Будем вместе с местными властями заниматься. Мы их не бросим. Будем помогать и дальше", - пообещал Собянин.

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