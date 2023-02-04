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Собянин: На проспекте Академика Сахарова появится новая трамвайная линия

14:34
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Она разгрузит станцию метро "Комсомольская"

Новая трамвайная линия протяжённостью 1,6 километра появится в центре Москвы на проспекте Академика Сахарова. Она пройдëт от Комсомольской площади до Бульварного кольца и свяжет уже существующие трамвайные маршруты. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что новая линия соединит восточные районы с югом и центром Москвы, где живут более двух человек. Она разгрузит станцию метро "Комсомольская".

Трамвайные пути в Москве сейчас строятся по бесстыковой технологии, поэтому уровень шума на таких участках снизился почти на 20%. Это улучшило и качество поездок, и сделало комфортнее жизнь в близлежащих районах, констатировал Собянин.

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