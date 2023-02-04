В Лужниках с размахом отмечают 100-летие московского спорта

В программе - зимние игры и шоу на льду

В Лужниках сегодня отмечают Зимний день московского спорта. И это не просто праздник - столетний юбилей. Главное событие - массовый забег по набережной. В программе - мастер-классы по разным дисциплинам, соревнования конькобежцев, шоу на льду.

Столетний юбилей московского спорта отмечают сегодня в Лужниках зимними играми и состязаниями, традиционными для нашей страны: лыжи, биатлон, хоккей и, конечно, коньки.

Уже рано утром на катке было многолюдно. В основном - родители с детьми. Кататься приходят семьями. Здесь и юные любители хоккея, и фигуристы, и конькобежцы. У них сегодня - всероссийские соревнования "Лёд надежды нашей" - старейшие в стране.

Большой зимний забег прошёл по Олимпийской набережной. Весь день в Лужниках для посетителей работают мастер-классы со звёздами российского спорта и тренерами ведущих московских школ, соревнования по хоккею и кёрлингу. Вечером гостей ждёт ледовое шоу.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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