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В Ярославле из огня спасена беременная женщина (видео)

15:41
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Кадры спасения опубликовали очевидцы

В Ярославле неравнодушные жители спасли беременную женщину во время пожара. ЧП произошло этим утром в одной из квартир на третьем этаже. 

Прохожие услышали, крики о помощи. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как мужчины помогают женщине спуститься на балкон этажом ниже.

Под окнами горящей квартиры собрались неравнодушные люди, готовые в случае необходимости поймать будущую маму. Но всё завершилось благополучно, никто не пострадал, сообщает "ТВ Центр".

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