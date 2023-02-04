ЕС ввёл потолок цен на российские нефтепродукты

Он начнёт действовать с 5 февраля

Евросоюз утвердил потолок цен на нефтепродукты из России. Новое санкционное правило вступает в силу 5 февраля.

В заявлении ЕС говорится, что один потолок цен устанавливается на уровне 100 долларов за баррель на бензин и дизельное топливо. Второй потолок в 45 долларов будет действовать на менее дорогостоящие российские нефтепродукты.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции. Ограничения коснулись торговли, банковской сферы, промышленности, военного и космического сотрудничества, энергетики и других секторов экономики.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. Власти призвали граждан экономить электроэнергию. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"