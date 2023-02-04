Минобороны России сообщило о продвижении войск в Харьковской области

Уничтожены более 30 бойцов ВСУ

Российские войска выбили силы противника с западных окраин населённого пункта Двуречное в Харьковской области. О наступательных действиях на купянском направлении сообщили в Минобороны России.

Также ударами авиации и артиллерии поражены формирования 92-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области. Уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Наступление продолжается и на краснолиманском направлении, а на донецком российским войскам удалось занять более выгодные рубежи и позиции.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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