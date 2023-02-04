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Собянин: Билетная система "СберТройка" стала доступна для 30 миллионов жителей страны

16:33
  • суббота
  • 04 февраля 2023

Она используется в более чем 25 регионах

Инновационное билетное решение "СберТройка" стало доступно для 30 миллионов жителей в более 25 регионах России. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

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Мэр напомнил, что билетная система создана на базе московской транспортной карты "Тройка". Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители.

Собянин перечислил основные преимущества билетной системы. В частности, это пополнение карты в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Моя Тройка" или в одном из банкоматов Сбербанка. Льготникам достаточно меть при себе только банковскую карту "Мир".

Мэр указал, что с помощью этой билетной системы регионы уже оптимизировали свои затраты до 40%, прозрачность пассажиропотока и платежей в транспорте выросла до 70%.

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