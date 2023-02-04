Собянин: Билетная система "СберТройка" стала доступна для 30 миллионов жителей страны

Она используется в более чем 25 регионах

Инновационное билетное решение "СберТройка" стало доступно для 30 миллионов жителей в более 25 регионах России. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что билетная система создана на базе московской транспортной карты "Тройка". Это полностью российская разработка, включая программное обеспечение и карточные носители.

Собянин перечислил основные преимущества билетной системы. В частности, это пополнение карты в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", "Моя Тройка" или в одном из банкоматов Сбербанка. Льготникам достаточно меть при себе только банковскую карту "Мир".

Мэр указал, что с помощью этой билетной системы регионы уже оптимизировали свои затраты до 40%, прозрачность пассажиропотока и платежей в транспорте выросла до 70%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"