Во Франции назвали причину частых звонков Макрона Путину

Ситуацию прояснили в МИДе

В МИД Франции назвали причину частых звонков Макрона Путину в самом начале спецоперации. Оказывается, французский президент связывался с российским лидером по просьбе Владимира Зеленского.

Как рассказала глава МИД Франции Анн-Клер Лежандр в интервью RTVI, Эммануэль Макрон обсуждал с Владимиром Путиным ситуацию вокруг Запорожской АЭС тоже по просьбе украинского лидера. В результате переговоров удалось направить в Энергодар наблюдателей МАГАТЭ.

Мы хотим сохранить открытым канал коммуникации. Мы прекрасно знаем, что эти звонки не позволили получить ответы, которые мы бы хотели получить. Но тем не менее важен сам факт того, что мы сохраняем открытым этот канал коммуникации.

Предыдущий разговор глав России и Франции состоялся в сентябре 2022 года. Но до этого Макрон звонил в Кремль довольно часто.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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