"Роскосмос" показал ракету с изображением "Родины-матери"

Она отправится на орбиту 9 февраля

Очередная ракета-носитель "Союз" полетит в космос, украшенная изображением расположенного на Мамаевом кургане в Волгограде монумента "Родина-мать зовет!", сообщили в "Роскосмосе".

В корпорации напомнили, что в этом году празднуется 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. На "Союз" решено нанести изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие".

9 февраля "Союз" должен доставить на орбиту грузовой транспортный корабль "Прогресс". Старт запланирован на 9:15 мск.

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