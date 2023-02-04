Москвичей предупредили о температурных качелях

Похолодание сменится резким потеплением

На следующей неделе жителей столичного региона ждёт неустойчивая погода с большими колебаниями температуры. В самом начале недели в Москву придёт похолодание, осадки при этом практически прекратятся.

Ночами будет до минус 10-12, днём не выше минус пяти градусов, сообщает Гидрометцентр. В четверг, 9 февраля в регион придёт антициклон, который принесёт потепление. Температура поднимется до нулевой отметки, а 10 февраля днём ожидается плюс четыре градуса.

Обычно в такую погоду медики рекомендуют метеозависимым людям соблюдать осторожность и вовремя принимать необходимые лекарства.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"