Ноты поддержки: артисты дали концерт в землянке на передовой

Бойцы тепло встретили музыкантов

Первая фронтовая творческая бригада продолжает проводить концерты для военнослужащих, участвующих в спецоперации. Видео очередного такого выступления, прошедшего в землянке, разместило Минобороны.

Артисты в камуфляже спускаются в землянку с музыкальными инструментами. Там их ждут участники спецоперации. В концерте звучат стихи и музыкальные произведения.

Фронтовая творческая бригада, сформированная из мобилизованных граждан и профессиональных артистов, работает в зоне спецоперации уже третий месяц для поддержания высокого морально-психологического состояния военнослужащих.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"