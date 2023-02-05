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Минобороны показало работу миномётчиков в зоне СВО

10:46
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Они уничтожат позиции противника

Мотострелки Западного военного округа громят противника. В бой вступили расчёты миномётчиков. Огонь по врагу они ведут из АГС-17 "Пламя". 

Бойцы ежедневно удерживают необходимые для нашего наступления рубежи. Как только они получают разведданные с беспилотников, сразу приступают к работе.

Атакуют неприятеля с открытых позиций, это обеспечивает лучший обзор и точность попадания. После полного расхода боеприпасов быстро меняют дислокацию, сообщает "ТВ Центр".

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