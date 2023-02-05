В Минобороны назвали имена новых героев спецоперации

Они сражаются на передовой

Об отваге и стойкости героев-защитников Донбасса рассказали в Минобороны. Рядовой Сиражудин Мурадалиев не только обнаружил в лесополосе украинских диверсантов, но и после того, как его бронемашина была подбита, продолжил прикрывать российскую колонну.

Получив контузию, наводчик БТРа не покинул поле боя, а точным огнём уничтожил семь радикалов. Смелые действия нашего морпеха сорвали планы неприятеля, сообщает "ТВ Центр".

Лейтенант Муса Хамов со своим танковым взводом стремительно прорвал оборону противника и, несмотря на ожесточенное сопротивление националистов, ликвидировал 10 боевых машин врага с экипажами. Благодаря профессионализму Хамова и его подчинённых населённый пункт был взят под контроль.

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