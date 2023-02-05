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В США сбили китайский шар-шпион

10:34
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Он летал над территорией страны несколько дней

Американские ВВС через несколько дней всё-таки сбили китайский шар. Это произошло над Атлантикой вблизи побережья Южной Каролины.

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Такое указание военным дал президент Байден. Сейчас идёт операция по извлечению обломков аэростата. Пентагон считает, что КНР использовала зонд для попыток наблюдения за стратегическими объектами на континентальной части США.

На этом фоне госсекретарь Энтони Блинкен отложил свой визит в Пекин. МИД Китая уже выразил протест против применения Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный объект.

До этого Пекин неоднократно уведомлял Вашингтон, что шар вошёл в воздушное пространство США в связи с непредвиденной ситуацией, сообщает "ТВ Центр".

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