В США вторые сутки тушат сошедший с рельсов поезд

В вагонах находится ядовитое вещество

В американском штате Огайо уже более суток пожарные не могут справиться с возгоранием после схода с рельсов полусотни вагонов грузового поезда. В 20-ти из них находится ядовитое вещество - винилхлорид. Он легко воспламеняется, а продукты горения представляют опасность для окружающей среды.

Сейчас специалисты пытаются установить, какие из вагонов, содержащих опасные материалы, оказались повреждены в результате аварии. Инцидент произошёл ещё 3 января, однако причины до сих пор неизвестны, сообщает "ТВ Центр".

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