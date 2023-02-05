Собянин рассказал о благоустройстве парка "Яуза"

В нём появятся новые локации

В Москве в этом году благоустроят более сотни парков, скверов и улиц, рассказал на своём сайте Сергей Собянин. Мэр отметил, что масштабные проекты запланированы на северо-востоке столицы.

Работы проведут в популярном у москвичей парке "Яуза". Зимой жителей привлекают здесь катки, лыжные трассы и тюбинговые горки.

Для летних занятий спортом создадут беговой маршрут длиной 42 километра, это полноценный марафон. Сделают и новые велодорожки.

Также заменят скамейки и фонари, отремонтируют детские и спортивные площадки. Кроме того, благоустроят парк "Ростокинский акведук" и пойму реки Чермянки, сообщает "ТВ Центр".

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