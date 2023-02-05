В Кремле наградили лауреатов премии "Будем жить"

Её присуждают за особый вклад в борьбу против онкозаболеваний

В Москве вручили всероссийскую премию "Будем жить". Её присуждают за особый вклад в борьбу против онкологических заболеваний, сообщает "ТВ Центр".

Торжественная церемония прошла в Государственном Кремлёвском дворце. Среди лауреатов - выдающиеся врачи, общественные деятели, волонтёры, журналисты, представители благотворительных организаций и бизнеса.

Одна из главных целей проекта - напомнить о необходимости регулярных медосмотров, ведь большинство онкозаболеваний излечимы, если диагноз поставлен вовремя.

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