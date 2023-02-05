Десятки человек погибли в Чили из-за лесных пожаров

Огонь стремительно распространяется

Более 20-ти человек погибли, ещё около полутысячи пострадали. Республика Чили охвачена природными пожарами. Огонь уничтожил тысячи гектаров леса. В зоне бедствия и жилые дома. Причиной возгораний стали 40-градусная жара и сильный ветер. В трёх районах страны объявлено чрезвычайное положение.

Огненное зарево в радиусе нескольких километров. Деревья вспыхивают как спички. Огонь перебрасывается на целые посёлки. Люди второпях покидают свои дома. Едкий дым накрыл населённые пункты, сообщает "ТВ Центр".

В круглосуточном режиме работают полицейские, пожарные и военнослужащие, все задействованы в спасательных работах. Спецтехники явно не хватает, к работам подключили даже ресурсы морской пехоты. В течение недели от огня пострадало больше территории страны, чем в среднем за год.

Из-за ветра, который несколько раз в течение дня менял направление, огонь перекидывается в разные стороны, создавая новые источники огня. Чтобы уберечь оставленные дома от мародёрства, национальной обороне поручено следить за порядком. И в случае необходимости объявлять комендантский час. Власти Чили уже запросили международной помощи в борьбе с пожарами.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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