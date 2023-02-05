В Донецке разбирают завалы после удара ВСУ по жилому дому

Погибли мирные жители

В Донецке, где после вчерашнего обстрела идёт разбор завалов, из-под обломков повреждённого дома извлекли ещё два тела. Поисково-спасательные работы на улице Артёма в Донецке не прекращались всю ночь.

Жертв украинской атаки уже трое. И цифра эта не окончательная. Ведь от попадания украинского снаряда разрушено перекрытие между четвёртым и пятым этажами.

За сутки обстреляны семь населённых пунктов. ВСУ намеренно бьют по жилым кварталам. Словно отыгрываясь за неудачи на линии фронта.

Тем временем штурмовые отряды методично продвигаются в северных кварталах Артёмовска. Под контролем уже некоторые улицы на юге города. Наступление идёт и из Соледара. Город, как говорят военные, взят в полукольцо. ВСУ несут огромные потери, сообщает "ТВ Центр".

На аэродроме Чкаловский накануне вечером встречали солдат, которые вернулись из украинского плена. Возвращение стало возможным в результате сложнейших переговоров по обмену - посредником выступили власти Объединенных Арабских Эмиратов. Теперь для 63-х наших бойцов всё самое страшное осталось позади.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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