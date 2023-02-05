Первые "Леопарды" отправлены на Украину

Пока только из Канады

Канада начала отправку танков Украине. Министерство обороны сообщило, что первый "Леопард" уже в пути. Всего же планируют передать четыре такие машины. О том, что все поставки вооружений тесно согласовываются с США, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Но договариваться Берлин вынужден не только с Вашингтоном, но и с Киевом, сообщает "ТВ Центр".

Правда, поддержка Киева Западом дозируется. Из четырёх обещанных Оттавой "Леопардов" отправлен всего один. Железного зверя даже не удосужились привести в порядок: хотя бы подкрасить или отмыть. Борт канадских ВВС уже приземлился в Польше. Но пока непонятно, когда танк будет доставлен непосредственно в зону конфликта. Ведь украинцев еще нужно обучить.

А вот в Португалии подсчитали: зверь слишком прожорлив. И Киеву в одиночку его не прокормить. И даже для коллективного Запада накладно. А потому премьер-министр страны неожиданно отказался отправлять технику в чёрную украинскую дыру. И заявил журналистам, что это слишком дорогое вооружение.

Заокеанское издание с говорящим названием "Американское величие" вышло со статьёй о бесполезности поставок вооружений Киеву. Автор-аналитик, говорит о том, что Украина находится на грани поражения: экономика в руинах, бюджет зависит от Запада. А вот Россию, наоборот, не подкосили никакие санкции.

Команда Байдена, тем временем, всеми силами подстрекает Украину к эскалации конфликта. На днях в Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования американских ракет большой дальности из нового пакета помощи.

И только канцлер Шольц, кажется, до сих пор не понял, что его надули, вынудив поставить немецкие "Леопарды". В интервью прессе он делает вид, что верит: это не втягивает Германию в прямое противостояние с Россией. И из западного оружия Киев не будет наносить удары по территории нашей страны.

Канцлер или старательно делает вид, или не в курсе, что Украина уже де-факто обстреливает из натовского оружия российские территории. Да и планов дотянуться до Москвы в Киеве давно не скрывают.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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