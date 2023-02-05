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Китай жёстко отреагировал на уничтожение аэростата в небе над США

11:51
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Шар-шпион всё-таки сбили

Пекин выразил протест Вашингтону из-за сбитого метеозонда. В МИДе Китая сообщили, что неоднократно уведомляли американскую сторону о гражданских целях использования аппарата. При этом Китай оставляет за собой право на дальнейшую реакцию. О чрезмерной реакции говорят и в Минобороны КНР.
В США сбили китайский шар-шпион

Парящий в воздухе большой белый шар постепенно превращается в бесформенное пятно, которое медленно оседает в морские волны. В Пентагоне докладывают: китайский аэростат сбит истребителем по приказу президента страны, сообщает "ТВ Центр".

Правда, перед этим китайский воздушный шар, который американские власти сразу назвали разведчиком, успел пролететь полстраны – от северо-западного штата Монтана до Южной Каролины на Восточном побережье. И путь его пролегал над целым рядом стратегических объектов.

В соцсетях дело дошло до паники. В прессе безуспешно задавали вопрос властям – как хвалёная американская ПВО пропустила в воздушное пространство страны медленно летящий объект размером с три автобуса?  Чтобы сохранить лицо Вашингтон отменили визит в Китай госсекретаря Блинкена. Военные признались: этот случай с зондом-разведчиком не единственный.

В Пекине уже выразили протест. По официальной версии, аэростат вёл метеорологические наблюдения и отклонился от курса в силу форс-мажорных обстоятельств. Реакция Вашингтона является чрезмерной политической спекуляцией.

Чем был на самом деле сбитый воздушный шар, станет известно после извлечения обломков. Они упали в океан у побережья. Только вот гражданам Соединённых Штатов объявят, вероятно, то, что политически выгодно.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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"Шар-шпион"
"Шар-шпион"
"Шар-шпион"
"Шар-шпион"
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