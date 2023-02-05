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В Москве введут единый стандарт предпрофессионального образования

12:12
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Об этом сообщил Сергей Собянин

С нового учебного года в Москве будет введён единый стандарт предпрофессионального образования. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что это нововведение предоставит широкие возможности для самореализации ученикам старших классов. Теперь они смогут получить и академические знания, и качественную практику.

Собянин перечислил основные принципы нового стандарта. Это - адаптация программ учебных предметов под предпрофессиональные направления, знакомство с актуальными профессиями на городских предприятиях, получение профессии до окончания школы, проектная и исследовательская деятельность на базе вузов и сбалансированная учебная нагрузка.

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