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Дикторы просят депутатов ограничить возможности нейросетей

15:18
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Под угрозой - существование профессии

Союз дикторов обратился к депутатам Госдумы. Дикторы просят написать правила: что можно сетям, способным достоверно имитировать голос того или иного человека, а что нельзя.

А то ведь теперь по сути любой текст можно озвучить любым голосом. И для артистов остаться без работы, например, если аудиокниги будет зачитывать компьютер, - меньшая из проблем.

Об опасностях цифровой реальности, которые грозят всем - Наталья Тарасова (смотрите видео).

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