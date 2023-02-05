Дикторы просят депутатов ограничить возможности нейросетей

Под угрозой - существование профессии

Союз дикторов обратился к депутатам Госдумы. Дикторы просят написать правила: что можно сетям, способным достоверно имитировать голос того или иного человека, а что нельзя.

А то ведь теперь по сути любой текст можно озвучить любым голосом. И для артистов остаться без работы, например, если аудиокниги будет зачитывать компьютер, - меньшая из проблем.

Об опасностях цифровой реальности, которые грозят всем - Наталья Тарасова (смотрите видео).

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