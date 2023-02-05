Борьба с онкологией: в России внедряются новые методы терапии

Рак можно победить

4 февраля врачи и пациенты отметили Всемирный день борьбы с онкозаболеваниями. Десятилетиями медики учились лечить опухоли, обнаруживать их как можно раньше, продлевать жизнь пациентам.

Успехи есть. Сегодня 9 из 10 новообразований, выявленных на первых стадиях, успешно лечатся. И новые методы терапии внедряются постоянно.

Удивительные случаи и технологии, дающие надежду даже самым тяжёлым пациентам - в репортаже Анастасии Мартыновой (смотрите видео).

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