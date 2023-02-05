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Россия произвела первый космический пуск в 2023 году

14:08
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

На орбиту запущен метеоспутник

Ракета "Протон-М" вывела на промежуточную орбиту метеоспутник "Электро-Л". Этот космический запуск стал первым в 2023 году.

Ракета стартовала с космодрома Байконур. Примерно через 10 минут после старта произошло отделение спутника с разгонным блоком ДМ-03 от третьей ступени ракеты.

"Роскосмос" сообщил, что спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.

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