Россия произвела первый космический пуск в 2023 году

На орбиту запущен метеоспутник
Ракета "Протон-М" вывела на промежуточную орбиту метеоспутник "Электро-Л". Этот космический запуск стал первым в 2023 году.
Ракета стартовала с космодрома Байконур. Примерно через 10 минут после старта произошло отделение спутника с разгонным блоком ДМ-03 от третьей ступени ракеты.
"Роскосмос" сообщил, что спутник "Электро-Л" предназначен для обеспечения подразделений Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также других ведомств оперативной и независимой гидрометеорологической информацией.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: