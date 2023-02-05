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Собянин рассказал о преображении части заброшенной промзоны Братцево

14:30
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Там построены жилые дома с инфраструктурой

В Москве завершена реорганизация части бывшей промышленной зоны Братцево. Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что заброшенный в 90-х годах участок стал новой точкой притяжения Головинского района. На месте промзоны построено семь жилых домов со всей необходимой инфраструктурой, открыта торговая галерея с предприятиями сферы услуг.

Строители также благоустроили Головинский канал с набережной. В районе открыт технопарк и создано более 1500 рабочих мест.

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Реорганизация части бывшей промышленной зоны "Братцево"
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