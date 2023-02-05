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Российские войска ведут наступление на трёх направлениях

16:27
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Об этом сообщили в Минобороны

Российские войска ведут наступательные действия на трёх направлениях в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны.
В Минобороны рассказали об успешном наступлении под Донецком

На купянском направлении силы ВСУ выбиты с западных окраин населённого пункта Двуречное в Харьковской области. На краснолиманском направлении в наступление идёт группировка войск "Центр". Там за сутки уничтожено свыше ста украинских военных. На донецком направлении удалось занять новые, более выгодные рубежи и позиции.

Также за сутки силами ПВО уничтожено 13 беспилотников противника, сбиты четыре реактивных снаряда систем залпового огня "Ольха" и HIMARS, а также одна тактическая ракета "Точка-У".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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