Друг рассказал о состоянии Дроздова после перелома рёбер

Телеведущий находится в больнице

Телеведущий Николай Дроздов после перелома рёбер еще остаётся в больнице, но идет на поправку. Об этом РИА Новости сообщил его друг - композитор Дмитрий Дунаев.

"Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку", - сказал Дунаев.

Неделю назад Николай Дроздов сломал восемь рёбер. 85-летний телеведущий упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины. Врачи оперативно доставили Дроздова в реанимацию.

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