ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Друг рассказал о состоянии Дроздова после перелома рёбер

17:14
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Телеведущий находится в больнице

Телеведущий Николай Дроздов после перелома рёбер еще остаётся в больнице, но идет на поправку. Об этом РИА Новости сообщил его друг - композитор Дмитрий Дунаев.

"Состояние нормальное. Я думаю, что буквально на днях его выпишут, и он поедет домой. Состояние хорошее, идет на поправку", - сказал Дунаев.

Неделю назад Николай Дроздов сломал восемь рёбер. 85-летний телеведущий упал около своего дома на юго-западе Москвы, выходя из машины. Врачи оперативно доставили Дроздова в реанимацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Николай Дроздов
Николай Дроздов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.