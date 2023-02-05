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Собянин: Для удобства пассажиров в Москве появится 29 новых ТПУ

16:09
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Идёт активное строительство

До конца 2024 года в Москве появятся 29 транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Об этом на своей странице "ВКонтакте" написал Сергей Собянин.

Мэр отметил, что объединение различных видов транспорта в одну систему позволяет пассажирам максимально быстро и удобно сделать пересадку, экономя время в пути.

Сейчас город ведёт строительство на девяти площадках, а для семи готовится градостроительная документация.

Собянин напомнил, что в прошлом году в столице создано семь ТПУ: "Окружная", "Печатники", "Минская", "Фонвизинская", "Технопарк", "Ходынское Поле" и "Дмитровская".

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