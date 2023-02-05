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ВСУ обстреляли приграничное село в Курской области

17:30
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Пострадавших нет

Украинские войска обстреляли приграничное село Горналь в Курской области. Об этом у себя в Telegram-канале написал глава региона Роман Старовойт.

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По информации губернатора, обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне, повреждён автомобиль, а в одном из домов выбиты стекла.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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