Украина готовит масштабную провокацию в Краматорске

Киев хочет обвинить российских военных в ударах по соцобъектам

Украинские спецслужбы готовят в Краматорске провокацию, цель которой – обвинение России в совершении военных преступлений. Об этом говорится в срочном заявлении Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию на Украине.

По подтверждённой несколькими независимыми источниками информации, в Краматорске спланирован управляемый подрыв зданий местных наркологического и онкологического диспансеров, а также первой городской больницы.

Для освещения этой постановки в сопровождении сотрудников СБУ в город уже прибыли западные журналисты. Врачей медучреждений заранее эвакуировали.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"