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В Германии предрекли Украине скорый конец

18:27
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Ждать осталось недолго

Немцы предрекли скорый конец Украины после слов Владимира Зеленского об Артёмовске. Читатели Die Welt решили предупредить украинского лидера о том, что его стране осталось немного времени.

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Пользователи портала считают, что поражение ВСУ уже близко, а сама Украина скоро перестанет существовать.

"Как я и говорил, скоро это всё кончится. Апрель, май или июнь, и вот не будет больше Украины, которая могла бы присоединиться к ЕС. Лучше сдаться сейчас, чтобы хоть что-то осталось", - предложил Зеленскому Boris Hertal.

Два дня назад президент Украины Зеленский заявил, что Вооружённые силы страны не будут сдавать город Артёмовск. "Будем бороться, сколько сможем", - сказал украинский лидер.

Между тем, ситуация вокруг Артёмовска обостряется. Российские подразделения уже ведут бои на окраинах города и пытаются перерезать дороги, по которым идёт снабжение находящихся там украинских военных.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

21 сентября Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России. 30 сентября в Москве были подписаны договоры о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 19 октября в этих регионах введено военное положение.

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