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"Миссис Вселенной" впервые стала россиянка

19:43
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Конкурс проходил в Болгарии

Гражданка России впервые завоевала титул "Миссис Вселенная". В конкурсе победила 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова.

Мероприятие проходило в Софии, всего в финал прошли 120 замужних женщин, сообщает РБК.

"Для меня большая честь представлять страну на таком серьёзном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу", - поделилась впечатлениями после победы Елена Максимова.

Международный конкурс красоты проводится с 2007 года, его организует болгарская компания Mrs. Universe LTD. К участию допускаются замужние, разведённые или овдовевшие женщины в возрасте от 18 до 55 лет.

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