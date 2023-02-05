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Грузия может пострадать после возобновления авиасообщения с Россией

19:17
  • воскресенье
  • 05 февраля 2023

Брюссель уже угрожает Тбилиси

Евросоюз грозит ввести санкции против Грузии, если та возобновит авиасообщение с Россией. Брюссель уже официально предупредил Тбилиси о том, что страна может подпасть под санкции, если будет участвовать в обходе введённых ЕС авиационных ограничений в отношении Москвы.

"Санкционный режим Евросоюза подразумевает введение санкций против тех, кто участвует в процессе обхода санкций ЕС против России, или поддерживает его", - заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью изданию Netgazeti.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве надеются на скорое возобновление прямого авиасообщения с Тбилиси. Между тем, в Грузии по этому вопросу возник раскол в политической элите: представители правящей партии Грузии выступили за восстановление авиасообщения, а президент страны Саломе Зурабишвили - против.

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