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В Турции произошло мощное землетрясение

07:39
  • понедельник
  • 06 февраля 2023

Магнитуда составила 7,7

По меньшей мере 30 человек стали жертвами мощного землетрясения на юго-востоке Турции. Сообщается о десятках разрушенных зданий сразу в нескольких регионах страны.

Под завалами спасатели ищут выживших, объявлен наивысший уровень опасности. Мощные толчки в течение примерно получаса ощущались в десятках городов, в том числе в Анкаре.

Многие жители, несмотря на холод, покинули свои дома и пока не решаются в них вернуться, опасаясь афтершоков. Сейсмологи зафиксировали толчки магнитудой 7,7.  Эпицентр находился недалеко от границы с Сирией. Сообщается, что в Латакии и Алеппо тоже обрушилось несколько зданий, минздрав арабской республики сообщил о 42 погибших.

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