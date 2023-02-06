Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-Б"

Они работают в зоне СВО

Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", расчёты которых нанесли мощные удары по объектам националистов.

Артиллеристы применяют снаряды калибром 152 миллиметра для уничтожения пунктов управления, бронетехники, средств противовоздушной обороны и живой силы неонацистов.

Огонь ведут как прямой наводкой, так и с закрытых заранее подготовленных позиций. Для разведки и корректировки огня артиллерии применяют беспилотники - с их же помощью фиксируют поражение целей.

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