Минобороны показало кадры боевой работы гаубиц "Гиацинт-Б"

Они работают в зоне СВО
Министерство обороны опубликовало кадры боевой работы буксируемых гаубиц "Гиацинт-Б", расчёты которых нанесли мощные удары по объектам националистов.
Артиллеристы применяют снаряды калибром 152 миллиметра для уничтожения пунктов управления, бронетехники, средств противовоздушной обороны и живой силы неонацистов.
Огонь ведут как прямой наводкой, так и с закрытых заранее подготовленных позиций. Для разведки и корректировки огня артиллерии применяют беспилотники - с их же помощью фиксируют поражение целей.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"